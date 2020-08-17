«Севилья» вышла на 1-е место по количеству финалов в еврокубках в XXI веке

Испанская «Севилья», обыгравшая английский «Манчестер Юнайтед» (2:1) в полуфинале Лиги Европы, вышла на 1-е место по количеству финалов в еврокубках в XXI веке, сообщает Time24.News.

В эту пятницу, 21 августа, в Кёльне (Германия) на стадионе «Райн-Энерги», «Севилья» проведёт свой 11-й финал в континентальных турнирах, что сделает её клубом, сыгравшим больше всего европейских финалов в XXI веке.

Игроки «Севильи» выиграли пять финалов Лиги Европы в период с 2006 по 2016 год, что дало им право принять участие в финалах стольких же Суперкубков УЕФА, из которых они выиграли один, первый, и проиграли следующие четыре.

До вчерашнего вечера «Севилья» разделяла этот результат из десяти финалов с «Реалом», победителем Лиги чемпионов в 2002, 2014, 2016, 2017 и 2018 годах, титулы, которые в сумме дают четыре Суперкубка, кроме последнего.

Начиная с сезона-2000/2001 «Ливерпуль» является третьим по посещаемости клубом в континентальных финалах, сыграв девять матчей: Лигу чемпионов в 2005, 2007, 2018 и 2019 годах и Лигу Европы 2001 и 2016 годов, когда проиграли именно «Севилье», и Суперкубок 2001, 2005 и 2019 годов.

Два других испанских клуба, «Барселона» и «Атлетико», имеют на своём счету по 8 финалов в европейских турнирах в XXI веке.