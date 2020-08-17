«Вашингтон» на грани вылета из Кубка Стэнли, «Севилья» — в финале ЛЕ. Главное к утру

В Кубке Стэнли близится сенсация, гибель 17-летнего футболиста в Москве и выход «Севильи» в финал Лиги Европы – главное к утру.

1. Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в игре с «Айлендерс», счёт в серии стал 0-3.



2. «Севилья» одержала волевую победу над «Манчестер Юнайтед» и вышла в финал Лиги Европы.



3. В Москве умер 17-летний футболист.



4. Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят финишировал 12-м.



5. Президент «Барселоны» сообщил об увольнении Сетьена.



6. Почеттино может сменить Гвардиолу на посту главного тренера «Манчестер Сити».



7. Стала известна сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Бруно Фукса из «Интернасьоналя».



8. Гол Радулова в овертайме принёс «Далласу» победу в матче с «Калгари», у Худобина 36 сейвов.



9. Франсуа Камано прилетел в Москву для подписания контракта с «Локомотивом».