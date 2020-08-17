Конте: снимаю шляпу перед «Шахтёром» за их способность находить таланты

Главный тренер «Интера» Антонио Конте выступил с похвалой в адрес донецкого «Шахтёра» в преддверии встречи команд в полуфинале Лиги Европы.
«Шахтёр — команда, полная талантов, и за эти годы они показали, что могут менять тренеров или игроков, но они всегда восстанавливаются и поддерживают очень высокий уровень.
Помню, когда я играл в «Ювентусе» против «Шахтёра» в Лиге чемпионов, на групповой стадии мы выбили «Челси», который на тот момент был обладателем титула. В то время у них были игроки, которые ещё не были хорошо известны, но они были такие, как Генрих Мхитарян, Дарио Срна, Андрей Пятов и другие.
Я снимаю шляпу перед ними и их тренерами за способность постоянно находить эти таланты. Я считаю, что «Шахтёр» использует свои сильные стороны, поэтому, чередуя периоды давления, они могут играть пассивно, но стремясь резко убежать в контратаку. У них есть своя ярко выраженная идентичность.
Луиш Каштру заслуживает похвалы за то, что убедил так много талантливых игроков усердно работать на благо команды. Нелегко заставить таких креативных полузащитников и нападающих так усердно работать и оставаться сконцентрированными в защите, так что это очевидно потребовало усилий», — цитирует Конте Football Italia.
Напомним, что встреча «Интер» — «Шахтёр» в полуфинале Лиги Европы состоится сегодня, 17 августа, на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Начало матча – в 22:00 мск.
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