«Манчестер Юнайтед» в 57 матчах с испанскими клубами выиграл лишь 13

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в полуфинальном матче Лиги Европы с «Севильей» (1:2).



Для манкунианцев это был 57-й матч с командами из Испании. 13 из них «красные дьяволы» выиграли, 22 раза сыграли вничью и потерпели 22 поражения.



Последняя победа над испанским клубом датирована 4 мая 2017 года. «Юнайтед» обыграл «Сельту» со счётом 1:0 в полуфинале Лиги Европы.



«Севилья» пробилась в финал Лиги Европы, где сыграет с победителем пары «Интер» — «Шахтёр».



На групповом этапе «Севилья» играла с «Карабахом» (3:0, 2:0), «Дюделанжем» (3:0, 5:2) и АПОЭЛом (1:0, 0:1). В плей-офф испанский клуб оказался сильнее ЧФР (1:1, 0:0), «Ромы» (2:0) и «Вулверхэмптона» (1:0)



«Манчестер Юнайтед» играл в одной группе с «Астаной» (1:0, 1:2), АЗ (0:0, 4:0) и «Партизаном» (1:0, 3:0). В плей-офф манкунианцы победили «Брюгге» (1:1, 5:0), ЛАСК (5:0, 2:1) и «Копенгаген» (1:0).

«Севилья» одержала волевую победу над «Манчестер Юнайтед» и вышла в финал Лиги Европы