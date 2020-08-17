Евсеев пообщался с манекенами на тренировке

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выложил в "Инстаграм" фото, на котором он обращается к манекенам.
«На тренировке были вопросы к тем, кто стоял в стенке», — написал Евсеев.
В первом туре Российской Премьер-Лиги «Уфа» дома разгромно проиграла «Краснодару» (0:3). Во втором туре подопечные Вадима Евсеева одержали волевую победу в матче с «Арсеналом» в Туле.
В третьем туре Российской Премьер-Лиги «Уфа» 19 августа примет московский «Спартак». Начало — в 16:00 мск.
В минувшем сезоне «Уфа», набрав 38 очков в 30 турах, заняла девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Вадим Евсеев возглавил «Уфу» в ходе сезона-2018/2019. По итогам первого сезона тренера в башкирской команде «Уфа» заняла 14-е место. Ранее специалист работал в «Текстильщике» из Иваново, пермском «Амкаре», махачкалинском «Анжи», а также в клубе «СКА-Хабаровск».
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