Евсеев пообщался с манекенами на тренировке

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выложил в "Инстаграм" фото, на котором он обращается к манекенам.

«На тренировке были вопросы к тем, кто стоял в стенке», — написал Евсеев.

В первом туре Российской Премьер-Лиги «Уфа» дома разгромно проиграла «Краснодару» (0:3). Во втором туре подопечные Вадима Евсеева одержали волевую победу в матче с «Арсеналом» в Туле.

В третьем туре Российской Премьер-Лиги «Уфа» 19 августа примет московский «Спартак». Начало — в 16:00 мск.

В минувшем сезоне «Уфа», набрав 38 очков в 30 турах, заняла девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Вадим Евсеев возглавил «Уфу» в ходе сезона-2018/2019. По итогам первого сезона тренера в башкирской команде «Уфа» заняла 14-е место. Ранее специалист работал в «Текстильщике» из Иваново, пермском «Амкаре», махачкалинском «Анжи», а также в клубе «СКА-Хабаровск».