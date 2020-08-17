«Манчестер Юнайтед» в 3-м сезоне подряд вылетает из еврокубков от испанского клуба

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в полуфинальном матче Лиги Европы с «Севильей» (1:2).



Манкунианцы в 3-м сезоне подряд вылетают из еврокубков, проиграв испанскому клубу. В прошлом году «красные дьяволы» проиграли «Барселоне» в 1/4 финала Лиги чемпионов, а в сезоне-2017/2018 – «Севилье» в 1/8 финала этого турнира.



«Севилья» пробилась в финал Лиги Европы, где сыграет с победителем пары «Интер» — «Шахтёр».



На групповом этапе «Севилья» играла с «Карабахом» (3:0, 2:0), «Дюделанжем» (3:0, 5:2) и АПОЭЛом (1:0, 0:1). В плей-офф испанский клуб оказался сильнее ЧФР (1:1, 0:0), «Ромы» (2:0) и «Вулверхэмптона» (1:0)



«Манчестер Юнайтед» играл в одной группе с «Астаной» (1:0, 1:2), АЗ (0:0, 4:0) и «Партизаном» (1:0, 3:0). В плей-офф манкунианцы победили «Брюгге» (1:1, 5:0), ЛАСК (5:0, 2:1) и «Копенгаген» (1:0).

«Манчестер Юнайтед» в 57 матчах с испанскими клубами выиграл лишь 13