«Манчестер Юнайтед» в 3-м сезоне подряд вылетает из еврокубков от испанского клуба

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в полуфинальном матче Лиги Европы с «Севильей» (1:2).
Манкунианцы в 3-м сезоне подряд вылетают из еврокубков, проиграв испанскому клубу. В прошлом году «красные дьяволы» проиграли «Барселоне» в 1/4 финала Лиги чемпионов, а в сезоне-2017/2018 – «Севилье» в 1/8 финала этого турнира.
«Севилья» пробилась в финал Лиги Европы, где сыграет с победителем пары «Интер» — «Шахтёр».
На групповом этапе «Севилья» играла с «Карабахом» (3:0, 2:0), «Дюделанжем» (3:0, 5:2) и АПОЭЛом (1:0, 0:1). В плей-офф испанский клуб оказался сильнее ЧФР (1:1, 0:0), «Ромы» (2:0) и «Вулверхэмптона» (1:0)
«Манчестер Юнайтед» играл в одной группе с «Астаной» (1:0, 1:2), АЗ (0:0, 4:0) и «Партизаном» (1:0, 3:0). В плей-офф манкунианцы победили «Брюгге» (1:1, 5:0), ЛАСК (5:0, 2:1) и «Копенгаген» (1:0).
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