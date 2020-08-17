«Ростов» представил новую форму, она выполнена в синих цветах

«Ростов» представил новый комплект игровой формы, в котором команде предстоит выходить на поле в сезоне-2020/2021.

Видео можно посмотреть в "Твиттере" футбольного клуба «Ростов».

Экипировка полевого игрока полностью выполнена в тёмно-синих цветах. Футболка и гетры вратарского комплекта окрашены в голубой цвет, шорты — в тёмно-синий. Техническим спонсором ростовского клуба является немецкая фирма Puma.

В минувшем сезоне «Ростов» финишировал пятым в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Таким образом, команда гарантировала себе участие в квалификации Лиги Европы.



В первом матче нынешнего чемпионата ростовчане встречались на выезде с «Тамбовом» и одержали победу со счётом 1:0. Во втором туре подопечные Валерия Карпина дома уступили «Зениту» (0:2).