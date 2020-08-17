«Ростов» представил новую форму, она выполнена в синих цветах

«Ростов» представил новый комплект игровой формы, в котором команде предстоит выходить на поле в сезоне-2020/2021.
Видео можно посмотреть в "Твиттере" футбольного клуба «Ростов».
Экипировка полевого игрока полностью выполнена в тёмно-синих цветах. Футболка и гетры вратарского комплекта окрашены в голубой цвет, шорты — в тёмно-синий. Техническим спонсором ростовского клуба является немецкая фирма Puma.
В минувшем сезоне «Ростов» финишировал пятым в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Таким образом, команда гарантировала себе участие в квалификации Лиги Европы.
В первом матче нынешнего чемпионата ростовчане встречались на выезде с «Тамбовом» и одержали победу со счётом 1:0. Во втором туре подопечные Валерия Карпина дома уступили «Зениту» (0:2).
- 17 августа 2020
-
11:04
-
11:02
-
10:44
-
10:35
-
10:17
-
10:06
-
10:05
-
09:47
-
09:31
-
09:26
-
09:13
-
08:51
-
08:30
-
07:08
-
06:45
-
06:22
-
06:12
-
04:39
-
04:11
-
03:52
-
03:25
-
03:09
-
02:49
-
02:22
-
01:41
-
01:22
-
00:56
-
00:40
-
00:40
-
00:28
-
00:13
- 16 августа 2020
-
23:57
-
23:55
-
23:38
-
23:31