«Милан» представил третий комплект формы на сезон-2020/2021 в бирюзовом цвете

«Милан» представил третий комплект формы на сезон-2020/2021, в которой будут играть мужские, женские и молодёжные команды. Производителем экипировки является немецкая компания Puma.



Футболка новой формы 18-кратных чемпионов Италии выполнена в бирюзовых цветах.

Видео можно посмотреть в "Твиттере" миланского клуба.

«Милан — это центр элегантности. Будь то архитектура, дизайн, искусство или мода, очень немногие могут составить конкуренцию этому городу. Играя на архитектурном великолепии Милана для домашней формы, мы хотели черпать вдохновение в столице моды для нашего третьего комплекта в этом сезоне. Результатом стала совершенно инновационная футболка, которая сразу пришлась по вкусу и расцветка, которая понравится не только фанатам «Милана», но и всем остальным. Красивый, богатый продукт, демонстрирующий красоту миланского образа жизни и культуры», — цитирует коммерческого директора клуба Каспера Стилсвига сайт «Милана».