Крыховяк: я не могу сказать Миранчуку, надо или не надо ему уезжать. Он сам должен решать

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк ответил на вопрос, готов ли его одноклубник Алексей Миранчук к переходу в европейский клуб.

«Это должен решать только он сам. Взвесить всё и осознать, что лучше. Ситуация такова, что в «Локомотиве» есть Лига чемпионов и борьба за титул. Но я могу понять желание попробовать себя в Европе. Англия, Испания, Франция — я был там и знаю, что это такое. Это фантастика! Но я не хочу и не могу подходить к Миранчуку, чтобы сказать: надо уезжать. Или наоборот: не надо. Если будет конкретное предложение и понадобится моё мнение по поводу страны, города или команды — пожалуйста. Но решение необходимо принимать самостоятельно», — цитирует Крыховяка Sport24.

Ранее сообщалось, что сегодня, 17 августа, пройдёт встреча «Аталанты» с представителями «Локомотива», на которой будут прорабатываться последние детали трансфера Миранчука. Контракт хавбека с красно-зелёными действует до июня 2021 года, поэтому ожидается, что сумма трансфера составит € 15 млн без учёта бонусов.