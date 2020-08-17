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ЦСКА предложил € 10 млн за Жоау Палинью. «Спортинг» хочет € 15 млн

ЦСКА предложил € 10 млн за Жоау Палинью. «Спортинг» хочет € 15 млн
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА сделал предложение по полузащитнику лиссабонского «Спортинга» Жоау Палинье, сообщает O Jogo.

По информации издания, «армейцы» предложили за 25-летнего футболиста € 10 млн. Португальский клуб оценивает своего игрока в большую сумму и хочет получить за него € 15 млн.

При этом ЦСКА не единственный клуб, претендующий на Палинью. Заполучить португальского хавбека хотят несколько представителей английской Премьер-лиги, среди которых «Вулверхэмптон», к переходу в который он был близок ранее, а также клубы из Турции и Испании.

Палинья находится в системе «Спортинга» с 2013 года, а его контракт рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне Жоау принял участие в 27 матчах португальской Примейры, забил 2 гола и получил 9 жёлтых карточек.

Стала известна сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Бруно Фукса из «Интернасьоналя»
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