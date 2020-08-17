Болельщики «Барселоны» освистали команду по прибытии домой

После проигранного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8) игроки «Барселоны» прибыли домой, где были освистаны своими болельщиками.

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В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» номинальные гости разгромили противника со счётом 8:2.



Первый гол во встрече забил Томас Мюллер уже на 4-й минуте. Спустя три минуты Давид Алаба неудачно попытался выбить мяч из штрафной, срезав снаряд в свои ворота.



С 21-й по 31-ю минуту мюнхенцы оформили три гола в ворота сине-гранатовых. Мячи на счету Ивана Перишича, Сержа Гнабри и Мюллера, который оформил дубль. На перерыв команды ушли со счётом 4:1.

Второй тайм «Барселона» начала активно и отыграла один мяч — отличился Луис Суарес. Но потом забивала только «Бавария»: поочерёдно в ворота тер Штегена забивали Йозуа Киммих, Роберт Левандовски, и дубль оформил Филипп Коутиньо.

После этой игры президент клуба Хосеп Бартомеу заявил, что главный тренер Энрике Сетьен будет уволен. СМИ сообщают, что на его место будет назначен наставник сборной Нидерландов Рональд Куман.