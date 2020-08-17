Полуфинал Лиги чемпионов «Лион» — «Бавария» обслужат испанские судьи

УЕФА на своём официальном сайте объявил имена судей, которым предстоит работать на полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Лионом» и «Баварией».



Встречу обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом. Помогать ему будут ассистенты Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Отвечать за VAR будут Алехандро Эрнандес и его ассистент Хосе Санчес. Резервный рефери – Карлос дель Серро.



Матч «Лион» – «Бавария» состоится 19 августа на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



На пути к полуфиналу Лиги чемпионов «Лион» в двухматчевом противостоянии одолел «Ювентус» благодаря правилу гостевого гола (1:0, 1:2), после чего выбил «Манчестер Сити» (3:1). В свою очередь «Бавария» в двух встречах разгромила «Челси» (3:0, 4:1), а затем очень крупно обыграла «Барселону» (8:2).

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