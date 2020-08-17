«Рубин» объявил о подписании контракта с вратарём Никитой Медведевым

Бывший вратарь «Локомотива» Никита Медведев подписал контракт с «Рубином», информирует официальный сайт казанской команды. «Чемпионат» ранее сообщал о предстоящей сделке.
25-летний голкипер пришёл в клуб в статусе свободного агента. Его контракт будет действовать до конца сезона-2021/2022. Никита будет выступать за «Рубин» под первым номером.
14 августа стало известно, что Медведев и «Локомотив» разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. Никита перешёл в стан «железнодорожников» из «Ростова» перед кампанией-2017/2018. За три прошедших сезона в составе московского клуба голкипер провёл три официальных матча. В последний раз игрок появлялся на поле в 2017 году.
Ранее сообщалось, что генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе принял решение отправить Медведева в фарм-клуб «железнодорожников» «Казанку».
Напомним, Медведеву принадлежит рекорд Российской Премьер-Лиги. Защищая ворота «Ростова», он не пропускал на протяжении 989 минут.
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