Игрок «Шахтёра» Тайсон: мы уважаем «Интер», но не откажемся от своего футбола

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Тайсон поделился эмоциями в преддверии полуфинального матча Лиги Европы с миланским «Интером».

«За командой, которая занимает второе место в чемпионате Италии, нужен глаз да глаз. У неё классный состав, много игроков сборных. Этот полуфинал очень важен для обеих команд. Ещё и потому, что будет только один матч.

На мой взгляд, шансы 50 на 50. Мы не случайно дошли до этой стадии, заслуженно. Будет классный матч. Надеемся сыграть так же, как против «Базеля». Конечно, мы уважаем «Интер», но не откажемся от своего футбола и не перестанем играть в свое удовольствие.

Мечтаем о выходе в финал с того самого момента, как сыграли с «Бенфикой». Особенно те, кто уже давно в «Шахтере». Мы понимали, что в 1/4 или в 1/2 финала будут очень сильные соперники, но не переставали думать о финале. Хотим войти в историю клуба, а для этого надо выигрывать такие турниры, как Лига Европы", — цитирует Тайсона сайт УЕФА.

Встреча «Шахтёра» и «Интера» состоится сегодня, 17 августа. Начало — в 22:00 мск.