Компани завершил карьеру футболиста и стал главным тренером «Андерлехта»

Бывший защитник английского «Манчестер Сити» Венсан Компани, выступавший за «Андерлехт» играющим тренером, завершил карьеру игрока и возглавил бельгийскую команду, подписав контракт на четыре года, сообщает официальный сайт клуба.
«Я хочу полностью посвятить себя моей роли тренера, и мне нужно на это 100% времени и внимания. Вот почему я завершил карьеру футболиста. Наши амбиции и наш голод остаются прежними. Я хочу остаться в клубе как минимум на четыре сезона и доказать, что «Андерлехт» может играть в современный футбол с хорошими результатами. Я хочу поблагодарить Фрэнки за его помощь», — цитирует Компани пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что Венсан Компани отказался стать ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
Компани является воспитанником «Андерлехта». Он дебютировал за бельгийский клуб в возрасте 17 лет. В 2006 году он перешёл в «Гамбург» за € 10,5 млн, а уже через два года перебрался в «Манчестер Сити», за который выступал на протяжении 11 лет.
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