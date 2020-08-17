«Валенсия» может перехватить форварда «Реала» Майораля у «Лацио»

Нападающий мадридского «Реала» Борха Майораль, которого хотел купить «Лацио», может перейти в «Валенсию», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.



«Лацио» несколько недель вёл переговоры со «сливочными» о трансфере 23-летнего форварда, однако сейчас они на паузе.



В переговоры вступила «Валенсия». «Летучие мыши» предложили «Реалу» за Майораля более € 15 млн. Испанский клуб хочет закрыть сделку в кратчайшие сроки, чтобы «Лацио» не успел перебить его предложение.



Сезон-2019/2020 Майораль провёл на правах аренды в «Леванте». 23-летний форвард принял участие в 34 матчах испанской Примеры и двух встречах Кубка Испании. В его активе девять голов и две результативные передачи.



Борха — воспитанник «Реала». За основную команду мадридского клуба испанец дебютировал в 2015 году. Контракт Майораля со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2021 года.

«Лацио» близок к приобретению форварда «Реала» Борхи Майораля