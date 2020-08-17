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Лига Узбекистана потребовала расследовать переход Жасура Жалолиддинова в «Локомотив»

Лига Узбекистана потребовала расследовать переход Жасура Жалолиддинова в «Локомотив»
Футбол / РПЛ 0

Трансфер полузащитника Жасура Жалолиддинова из «Бунёдкора» в «Локомотив» может стать предметом расследования.

Как сообщает Stadion.uz, узбекистанская лига обратилась в национальную футбольную ассоциацию с требованием расследовать обстоятельства перехода 18-летнего игрока. Утверждается, что к «железнодорожникам» он присоединился на правах свободного агента, а контракт с «Бунёдкором» был расторгнут до этого. Однако документ о расторжении договора так и не поступил в лигу, для которой он формально по-прежнему представляет узбекистанский клуб.

При этом агентство по управлению государственными активами дважды обращалось в «Бунёдкор» с просьбой предоставить информацию о переходе Жалолиддинова, но клуб отвечал отказом.

Ранее главный тренер «Бунёдкора» Вадим Абрамов заявил, что клуб заработал на трансфере Жалолиддинова в «Локомотив», и назвал сделку хорошим бизнесом.

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