Лига Узбекистана потребовала расследовать переход Жасура Жалолиддинова в «Локомотив»

Трансфер полузащитника Жасура Жалолиддинова из «Бунёдкора» в «Локомотив» может стать предметом расследования.
Как сообщает Stadion.uz, узбекистанская лига обратилась в национальную футбольную ассоциацию с требованием расследовать обстоятельства перехода 18-летнего игрока. Утверждается, что к «железнодорожникам» он присоединился на правах свободного агента, а контракт с «Бунёдкором» был расторгнут до этого. Однако документ о расторжении договора так и не поступил в лигу, для которой он формально по-прежнему представляет узбекистанский клуб.
При этом агентство по управлению государственными активами дважды обращалось в «Бунёдкор» с просьбой предоставить информацию о переходе Жалолиддинова, но клуб отвечал отказом.
Ранее главный тренер «Бунёдкора» Вадим Абрамов заявил, что клуб заработал на трансфере Жалолиддинова в «Локомотив», и назвал сделку хорошим бизнесом.
- 17 августа 2020
-
14:09
-
13:57
-
13:54
-
13:49
-
13:37
-
13:28
-
13:22
-
13:12
-
13:03
-
12:46
-
12:32
-
12:10
-
12:06
-
12:05
-
11:43
-
11:33
-
11:26
-
11:22
-
11:04
-
11:02
-
10:44
-
10:35
-
10:17
-
10:06
-
10:05
-
09:47
-
09:31
-
09:26
-
09:13
-
08:51
-
08:30
-
07:08
-
06:45
-
06:22
-
06:12