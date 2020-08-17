«Рубин» подписал контракт с защитником Георгием Зотовым

Защитник Георгий Зотов подписал контракт с «Рубином» до конца сезона-2020/2021, сообщает официальный сайт казанской команды.
30-летний футболист присоединился к клубу в статусе свободного агента и будет выступать под номером «31».
Георгий Зотов родился 12 января 1990 года в Новосибирске. Позиция – крайний защитник. Воспитанник новосибирского футбола и московского «Спартака».
Выступал за клубы «Локомотив-2» (Москва), «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк), белгородский «Салют», донецкий «Металлург», махачкалинский «Анжи», краснодарскую «Кубань», самарские «Крылья Советов». Сезон-2019/2020 провёл в аренде в «Оренбурге». В 20 матчах в Российской Премьер-Лиге забил один гол и сделал одну голевую передачу.
Накануне «Рубин» объявил о подписании контракта с голкипером Никитой Медведевым.
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