Черчесов: Кудряшову комфортно в турецком чемпионате, это чувствуется

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре защитника Фёдора Кудряшова, который выступает за турецкий «Антальяспор».

«Мы знаем Фёдора ещё с периода работы в „Спартаке“, поэтому чётко понимаем его возможности. Буквально пару дней назад общался с ним по видеосвязи, обсудили рабочие вопросы. К сожалению, пандемия не позволила посмотреть вживую его игру за „Антальяспор“, но мы видели Кудряшова в матчах за „Истанбул“. Фёдору комфортно в турецком чемпионате, это чувствуется. Он стабильно выходит в основном составе своего клуба, приносит ему пользу.



Новый сезон в Турции стартует уже после сентябрьских матчей сборной, это тоже особенность нынешнего периода. Знаю, что команда Кудряшова примет участие в международном турнире в Стамбуле с участием „Фенербахче“, „Бешикташа“ и других сильных местных клубов. Это поможет ему как можно качественнее подготовиться в том числе и к играм сборной», — цитирует Черчесова сайт РФС.