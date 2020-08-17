Черчесов: Кудряшову комфортно в турецком чемпионате, это чувствуется

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре защитника Фёдора Кудряшова, который выступает за турецкий «Антальяспор».
«Мы знаем Фёдора ещё с периода работы в „Спартаке“, поэтому чётко понимаем его возможности. Буквально пару дней назад общался с ним по видеосвязи, обсудили рабочие вопросы. К сожалению, пандемия не позволила посмотреть вживую его игру за „Антальяспор“, но мы видели Кудряшова в матчах за „Истанбул“. Фёдору комфортно в турецком чемпионате, это чувствуется. Он стабильно выходит в основном составе своего клуба, приносит ему пользу.
Новый сезон в Турции стартует уже после сентябрьских матчей сборной, это тоже особенность нынешнего периода. Знаю, что команда Кудряшова примет участие в международном турнире в Стамбуле с участием „Фенербахче“, „Бешикташа“ и других сильных местных клубов. Это поможет ему как можно качественнее подготовиться в том числе и к играм сборной», — цитирует Черчесова сайт РФС.
- 17 августа 2020
-
14:09
-
13:57
-
13:54
-
13:49
-
13:37
-
13:28
-
13:22
-
13:12
-
13:03
-
12:46
-
12:32
-
12:10
-
12:06
-
12:05
-
11:43
-
11:33
-
11:26
-
11:22
-
11:04
-
11:02
-
10:44
-
10:35
-
10:17
-
10:06
-
10:05
-
09:47
-
09:31
-
09:26
-
09:13
-
08:51
-
08:30
-
07:08
-
06:45
-
06:22
-
06:12