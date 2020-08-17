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Садио Мане — лучший игрок сезона в АПЛ по версии болельщиков

Садио Мане — лучший игрок сезона в АПЛ по версии болельщиков
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане стал обладателем приза лучшему футболисту минувшего розыгрыша английской Премьер-лиги по версии болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.

В голосовании, которое проводила Профессиональная футбольная ассоциация (PFA), 28-летний сенегалец набрал 41 процент голосов. В тройку лучших вошли полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне (27 процентов) и одноклубник Мане защитник Трент Александер-Арнольд (17 процентов).

Напомним, лучшим футболистом прошлого сезона по версии Премьер-лиги стал Де Брёйне, а лучшим молодым игроком стал Александер-Арнольд. Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон был признан лучшим по версии ассоциации журналистов.

«Ливерпуль» в сезоне-2019/2020 стал чемпионом Англии. В турнирной таблице красные опередили ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 18 очков.

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