Садио Мане — лучший игрок сезона в АПЛ по версии болельщиков

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане стал обладателем приза лучшему футболисту минувшего розыгрыша английской Премьер-лиги по версии болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.
В голосовании, которое проводила Профессиональная футбольная ассоциация (PFA), 28-летний сенегалец набрал 41 процент голосов. В тройку лучших вошли полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне (27 процентов) и одноклубник Мане защитник Трент Александер-Арнольд (17 процентов).
Напомним, лучшим футболистом прошлого сезона по версии Премьер-лиги стал Де Брёйне, а лучшим молодым игроком стал Александер-Арнольд. Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон был признан лучшим по версии ассоциации журналистов.
«Ливерпуль» в сезоне-2019/2020 стал чемпионом Англии. В турнирной таблице красные опередили ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 18 очков.
- 17 августа 2020
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