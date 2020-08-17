Луис Суарес может вернуться в «Аякс»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в Нидерландах.



Как сообщает журналист Энсо Оливейра в своём «твиттере», вернуть 33-летнего футболиста хочет «Аякс». Амстердамский клуб сделает предложение по уругвайцу, однако всё будет зависеть от самого Луиса и «Барселоны».



Суарес защищал цвета «Аякса» с 2007 по 2011 год. С ним в составе клуб стал чемпионом Нидерландов и обладателем национального Кубка. Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена расстаться с форвардом.



Луис выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 принял участие в 36 матчах за каталонский клуб во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая.

«Барселона» планирует расстаться с Луисом Суаресом