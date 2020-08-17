Влашич и Ловрен вызваны в сборную Хорватии, Уремович — в расширенном списке

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич и защитник «Зенита» Деян Ловрен вызваны в сборную Хорватии для участия в матчах Лиги наций с Португалией и Францией. Защитник «Рубина» Филип Уремович попал в расширенный список, сообщается в "Твиттере" сборной Хорватии.
Матч с португальцами состоится в Порту 5 сентября. С французами подопечные Златко Далича сыграют в Сен-Дени 8 сентября.
Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Ловрен присоединился к «Зениту» накануне. Уремович находится в составе «Рубина» также с 2018 года.
Напомним, на мировом первенстве 2018 года в России сборная Хорватии стала открытием турнира и дошла до финала, где проиграла сборной Франции (2:4). После ЧМ-2018 тренер хорватской сборной Златко Далич продолжил работу с командой, которая заняла последнее место в своей группе в дивизионе А Лиги наций.
- 17 августа 2020
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