Нападающий «Бордо» Франсуа Камано перешёл в «Локомотив» и подписал долгосрочный контракт. Камано будет выступать под 25-м номером, сообщает официальный сайт красно-зелёных.

«Я очень доволен переходом в «Локомотив». Это новый вызов. Хочу помочь команде выполнить все поставленные задачи на этот сезон. До перехода посмотрел несколько матчей «Локомотива», знаю некоторых футболистов. В ближайшее время познакомлюсь со всеми поближе. Хочу как можно быстрее влиться в команду и сыграть как можно больше матчей, показывать яркий футбол и помогать «Локомотиву», — цитирует Камано пресс-служба клуба.

В 2014 году Франсуа перешёл в «Бастию», в составе которой провёл 50 матчей и забил восемь голов. Летом 2016-го Камано стал игроком «Бордо». Всего за «Бордо» провёл 139 матчей, забил 30 мячей и сделал 14 голевых передач.



В 2013 году в возрасте 17 лет Камано дебютировал за сборную Гвинеи в отборочной встрече к Чемпионату африканских наций—2014 со сборной Мали.