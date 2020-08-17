«Спартак» заключил спонсорский контракт с компанией «Арнест»

«Спартак» заключил спонсорское соглашение с компанией «Арнест», производителем парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке.



«С сегодняшнего дня у мужчин в России не осталось выбора. Мы надеемся, что мы надолго вместе», — передаёт слова генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



«Надеемся, что со «Спартаком» люди узнают немного больше о нашем бренде и мы заявим о себе более громко. В прошлом сезоне мы сотрудничали с «Краснодаром», где активно участвовали в активностях на стадионе. Мы решили выйти за рамки своего офиса, который находится в Краснодаре. «Спартак» считается общенародным достоянием и народным клубом. Мои сыновья болеют за этот клуб. Мы хотим, чтобы благодаря «Спартаку» о нас узнали все.



Контракт подписан на год, и у нас две составляющие: спонсорство и партнёрство. Спонсорами мы будем в том, что будет мелькать наша реклама. Партнёрство – будет совместная продукция. На ней будут логотип клуба и, может быть, футболисты. Продавать эту продукцию мы будем по всей стране и произвести её планируем в октябре, чтобы к Новому году у нас были подарки для мужчин», — сказала генеральный директор «Арнеста» Елена Сагал.