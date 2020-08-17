Политик Даванков: в нашем футболе будут скандалы, пока ведущие клубы в руках госкорпораций

Сооснователь партии «Новые люди», политик Александр Даванков призвал государство и госкорпорации прекратить своё участие в финансировании таких видов спорта, как футбол, хоккей и баскетбол.



«Наш футбол и дальше будут сотрясать скандалы и топтание на месте, пока почти все ведущие клубы будут находиться в руках госкорпораций. Посмотрите на «Краснодар», клуб с частным характером управления. Много ли там скандалов? Крупных я вообще не припомню. Зато клубы, которыми, по сути, управляют «Газпром», «РЖД», «Внешэкономбанк», «Лукойл», словно притягивают к себе неприятности и массу болельщицкого хейта. Единственный выход – постепенно передать спорт в частные руки. Не потому, что мы не любим госкорпорации. Они тоже внесли и вносят свой вклад в развитие спорта. Более того, некоторые олимпийские виды спорта без поддержки государства объективно не выживут.



Но такие популярные виды, как футбол, хоккей, баскетбол, должны обходиться без спасительного якоря в виде государства. И не проблема, если в первые два-три года у нас упадут результаты клубов в еврокубках. Они и сейчас не слишком впечатляют. Зато когда в России спорт превратится в бизнес-систему, когда у профессиональных клубов появится настоящий, твёрдый фундамент в виде массового, детского футбола, то мы уже через пять-шесть лет сможем выйти на качественно иной уровень. И выигрыш Лиги чемпионов покажется уже не такой заоблачной мечтой», — написал Даванков в своём «фейсбуке».



Ранее министр спорта Олег Матыцин сообщил, что расходы из государственного бюджета на профессиональный спорт будут постепенно сокращаться.

Олег Матыцин: нужно сокращать расходы государственного бюджета на профессиональный спорт