Гендиректор «Спартака»: много логотипов на форме — не очень хорошо

Генеральный директор «Спартак» Шамиль Газизов поделился мнением о большом количестве спонсорских логотипов на форме, а также рассказал о работе со спонсорами красно-белых.



«Я не обсуждаю другие команды. Если брать моё мнение, много логотипов на форме – не очень хорошо, мы будем искать свою золотую середину. Времени со спонсорами я сейчас провожу больше, чем в «Уфе».



Потенциал у «Спартака» в работе со спонсорами – огромный. О цифрах говорить не буду, но мы ещё не перешли экватор», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Ранее пресс-служба «Тамбова» перед матчем подколола ЦСКА за обилие спонсорских эмблем на игровой экипировке «армейцев». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу московской команды.

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