Игрок «Ювентуса» Артур попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Полузащитник «Ювентуса» Артур Рамос, который недавно покинул «Барселону», попал в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Diari de Girona.



Инцидент произошёл накануне около 4 утра в небольшом городе Палафружель в Испании. Бразильский полузащитник управлял своим Ferrari и задел бордюр. Его машину выкинуло с дороги, и она врезалась в фонарный столб. Ни Артур, ни кто-либо из пассажиров автомобиля не пострадали.



Местная полиция заподозрила футболиста в чрезмерном употреблении алкоголя и потребовала от игрока пройти проверку на содержание алкоголя в крови. Тест показал результат 0,55 мг/л, что превышает установленную норму — 0,50 мг/л.

Напомним, «Барселона» продала 23-летнего Артура в «Ювентус» за € 72 млн. В обратном направлении отправился боснийский полузащитник туринского клуба Миралем Пьянич, который обошёлся каталонцам в € 60 млн.