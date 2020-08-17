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Игрок «Ювентуса» Артур попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Игрок «Ювентуса» Артур попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Ювентуса» Артур Рамос, который недавно покинул «Барселону», попал в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Diari de Girona.

Инцидент произошёл накануне около 4 утра в небольшом городе Палафружель в Испании. Бразильский полузащитник управлял своим Ferrari и задел бордюр. Его машину выкинуло с дороги, и она врезалась в фонарный столб. Ни Артур, ни кто-либо из пассажиров автомобиля не пострадали.

Местная полиция заподозрила футболиста в чрезмерном употреблении алкоголя и потребовала от игрока пройти проверку на содержание алкоголя в крови. Тест показал результат 0,55 мг/л, что превышает установленную норму — 0,50 мг/л.

Напомним, «Барселона» продала 23-летнего Артура в «Ювентус» за € 72 млн. В обратном направлении отправился боснийский полузащитник туринского клуба Миралем Пьянич, который обошёлся каталонцам в € 60 млн.

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