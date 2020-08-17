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Куман согласовал трёхлетний контракт с «Барселоной»

Куман согласовал трёхлетний контракт с «Барселоной»
Футбол / Испания 0

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подпишет с «Барселоной» контракт на три года, сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".

Сообщается, что официально об этом будет объявлено на этой неделе. Руководство каталонцев считает, что нидерландский тренер — лучший кандидат на пост наставника команды. Ранее президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу сообщил об увольнении Энрике Сетьена.

Осенью 2019 года стало известно, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».

Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.

Кумана заметили в аэропорту Барселоны. Ранее стало известно об увольнении Сетьена
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