Куман согласовал трёхлетний контракт с «Барселоной»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подпишет с «Барселоной» контракт на три года, сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".

Сообщается, что официально об этом будет объявлено на этой неделе. Руководство каталонцев считает, что нидерландский тренер — лучший кандидат на пост наставника команды. Ранее президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу сообщил об увольнении Энрике Сетьена.



Осенью 2019 года стало известно, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».



Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.