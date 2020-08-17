Куман согласовал трёхлетний контракт с «Барселоной»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подпишет с «Барселоной» контракт на три года, сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".
Сообщается, что официально об этом будет объявлено на этой неделе. Руководство каталонцев считает, что нидерландский тренер — лучший кандидат на пост наставника команды. Ранее президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу сообщил об увольнении Энрике Сетьена.
Осенью 2019 года стало известно, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».
Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.
- 17 августа 2020
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