В «Спартаке» надеются, что Александр Кокорин сможет сыграть с «Уфой»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о травмированных новичках команды полузащитнике Остоне Урунове и нападающем Александре Кокорине.
«Мы уже сдавали несколько тестов после игры. У всей команды и сотрудников отрицательные тесты. Это самая обычная процедура для получения QR-кодов. Что касается Урунова, он набирает кондиции. Он болел, и его показатели были в красной зоне. Сейчас он уже в нормальном состоянии, и тренерский штаб будет решать, попадёт он в заявку или нет.
У Кокорина было маленькое повреждение. Он входит в кондиции, и мы надеемся, что, может быть, уже с «Уфой» он будет на поле», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» – «Спартак» состоится 19 августа на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало – в 16:00 мск.
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