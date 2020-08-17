Инспектор, которого сняли с матча «Зенит» — ЦСКА: у меня признаков коронавируса нет
Инспектор Юрий Чеботарёв, который должен был работать на матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА, рассказал о состоянии здоровья.
Напомним, из-за сомнительного результата теста на коронавирус вместо Юрия Чеботарёва назначен Эдуард Малый.
«Чувствую себя хорошо, никаких признаков коронавируса у меня нет. Ни температуры, ни кашля, ни других признаков. Обоняние в порядке. Просто я пошёл сдавать тест, а вчера мне позвонили и сказали, что результат сомнительный, поэтому его отправили на доработку. Вскоре должен прийти ответ. Завтра я ещё сделаю КТ лёгких.
Жаль, что сложилась такая ситуация, очень интересный матч меня ждал с профессиональной точки зрения, но я вынужден его пропустить», — цитирует Чеботарёва РИА «Новости».
В матче «Зенит» – ЦСКА заменён инспектор из-за сомнительного результата теста на COVID-19
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