Уткин обвинил Мутко в проблемах с судейством в российском футболе

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о проблемах с судейством в России, выразив уверенность, что они являются следствием работы бывшего президента Российского футбольного союза и министра спорта Виталия Мутко.



«Надо понимать, что в России просто нет квалифицированных судей. Они не могут ни завалить нормально, ни посудить качественно. И это обличает очень серьёзную проблему. Только что мы провели чемпионат мира, столько сил в это было вложено, и сейчас мы понимаем, что ключевой вопрос развития национального футбола – подготовка судейских кадров. Не поедут к вам ни звёзды, никто, не будет у вас интересного и качественного футбола, не станет он зрелищем продаваемым, ни своим гражданам за билеты, ни в Европу в качестве картинки – если не будет качественного судейства.



Вот это и есть наследие Виталия Мутко. Он делал только то, что приносило деньги. Он настроил стадионов, в основном там, где они были не нужны – в Саранске скоро можно будет поле репой засеять, там вообще никто не собирается играть. Самое удивительное, что никчёмными стоят «Лужники» – вот уж где действительно совершенно нечего делать. Как так получается, что главный стадион вообще пустует? Это надо было исхитриться, это даже на деньги не переводится. И на фоне всего этого нет такой мелочи, как… судьи», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Ещё один судья матча «Зенит» — ЦСКА заменён