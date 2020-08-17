Василий Уткин: хочу поздравить «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России 2021 года

Известный блогер Василий Уткин выразил уверенность в победе «Зенита» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги в концовке выпуска своей программы в YouTube.
«Мне так ещё о многом хотелось бы с вами поговорить. Мне хотелось дико с вами обсудить обвинения Жеки Савина в том, что он занимается подлогом фактов в своих блогах, но, честно говоря, сейчас на это времени уже просто не хватает. Потому что время на исходе, а я ещё должен сделать самое главное. В конце нашего выпуска я хочу поздравить «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России 2021 года. До свидания», — сказал Уткин.
«Зенит» в первых двух турах нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги одержал две победы и возглавляет турнирную таблицу. В последних двух сезонах сине-бело-голубые становились чемпионами России, а в минувшей кампании также завоевали Кубок страны.
- 17 августа 2020
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