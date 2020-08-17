ЦСКА расстался с молодым нападающим
Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте объявила об уходе нападающего Егора Шаповалова.
«Армейский» клуб и форвард расторгли контракт по обоюдному согласию.
18-летний Шаповалов является воспитанником «армейской» академии, за которую выступал с 12 лет. Чемпион России 2017 года в составе команды ДЮСШ ЦСКА 2002 года рождения. В минувшем сезоне футболист принял участие в 11 матчах молодёжного первенства России, в которых стал автором одного забитого мяча.
ЦСКА, набрав в двух турах шесть очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре московский клуб сыграет с «Зенитом». Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 20:00 мск.
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