Нагельсман: если бы Гвардиола выиграл, все сказали бы: «Тактика мирового уровня»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман высказался о вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. Напомним, подопечные Хосепа Гвардиолы проиграли «Лиону» в 1/4 финала турнира (1:3).



«Не могу оценить работу Гвардиолы в этом матче, потому что не знаю, как часто они раньше тренировались с тремя защитниками. В любом случае схема не была усложнённой. 4-3-3 или 3-4-3, не думаю, что это так важно для Кевина де Брёйне. В конце концов, это индивидуальные ситуации. Просто винить во всём тактические решения. Если бы Гвардиола выиграл, все сказали бы: „Тактика мирового уровня. Сейчас он всех удивил“. Всегда так бывает», — приводит слова Нагельсмана Goal.com.

В полуфинале Лиги чемпионов «Лион» встретится с мюнхенской «Баварией», которая в 1/4 финала разгромила «Барселону» (8:2).