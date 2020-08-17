«Манчестер Сити» не будет увольнять Гвардиолу, несмотря на вылет из Лиги чемпионов

Руководство «Манчестер Сити» по-прежнему поддерживает главного тренера Хосепа Гвардиолу, несмотря на вылет команды из Лиги чемпионов, утверждает The Telegraph.
По данным источника, английский клуб хочет продлить контракт с испанским специалистом. Нынешнее соглашение Гвардиолы действует до лета 2021 года.
В завершившемся сезоне «Манчестер Сити» занял второе место в английской Премьер-лиге, а в Лиге чемпионов дошёл до четвертьфинала, где проиграл «Лиону» (1:3). Кроме того, «горожане» стали обладателями Суперкубка Англии и Кубка лиги. В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» дошёл до полуфинала, где потерпел поражение от будущего победителя турнира лондонского «Арсенала» со счётом 0:2.
49-летний Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством «горожане» выиграли 8 трофеев.
- 17 августа 2020
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