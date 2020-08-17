«Манчестер Сити» установит статую Давида Сильвы у домашнего стадиона клуба

Испанский полузащитник Давид Сильва будет удостоен статуи у стадиона «Этихад» в Манчестере, сообщается на официальном сайте «Манчестер Сити».
Руководство клуба сообщило футболисту о своём решении после его последнего матча в составе «горожан», который состоялся в прошлом месяце. Сообщается, что на тренировочном поле «Манчестер Сити» будет дополнительно установлена мозаика, посвящённая Сильве.
Давид Сильва перешёл в «Манчестер Сити» летом 2010 года из «Валенсии». Сумма трансфера составила € 28,75 млн. В сезоне-2019/2020 34-летний испанский футболист принял участие в 27 матчах чемпионата Англии (22 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей и 10 результативных передач. Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Лацио».
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