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РУСАДА протестировало на допинг 12 футболистов РПЛ, включая Кокорина

РУСАДА протестировало на допинг 12 футболистов РПЛ, включая Кокорина
Футбол / РПЛ 0

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило на допинг 12 футболистов Российской Премьер-Лиги, сообщает ТАСС со ссылкой на РУСАДА.

За полтора месяца были протестированы Никита Бурмистров и Антон Заболотный (все — «Сочи»), Кирилл Комбаров и Даниил Лесовой (оба — «Арсенал»), Игорь Коновалов и Денис Макаров (оба — «Рубин»), Константин Кучаев и Константин Марадишвили (оба — ЦСКА), Леон Мусаев («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»), а также новичок «Спартака» Александр Кокорин и новичок «Урала» Владимир Рыков.

Всего с начала 2020 года было протестировано 29 футболистов лиги. Самыми тестируемыми игроками в текущем году являются голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме и хавбек «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов, которые прошли проверку в январе и в марте.

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