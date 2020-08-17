РУСАДА протестировало на допинг 12 футболистов РПЛ, включая Кокорина

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило на допинг 12 футболистов Российской Премьер-Лиги, сообщает ТАСС со ссылкой на РУСАДА.
За полтора месяца были протестированы Никита Бурмистров и Антон Заболотный (все — «Сочи»), Кирилл Комбаров и Даниил Лесовой (оба — «Арсенал»), Игорь Коновалов и Денис Макаров (оба — «Рубин»), Константин Кучаев и Константин Марадишвили (оба — ЦСКА), Леон Мусаев («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»), а также новичок «Спартака» Александр Кокорин и новичок «Урала» Владимир Рыков.
Всего с начала 2020 года было протестировано 29 футболистов лиги. Самыми тестируемыми игроками в текущем году являются голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме и хавбек «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов, которые прошли проверку в январе и в марте.
- 17 августа 2020
-
18:49
-
18:44
-
18:38
-
18:34
-
18:25
-
18:21
-
18:18
-
18:15
-
18:06
-
17:55
-
17:52
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:26
-
17:14
-
17:13
-
17:11
-
17:04
-
16:56
-
16:50
-
16:43
-
16:24
-
16:21
-
16:08
-
15:57
-
15:57
-
15:52
-
15:50
-
15:46
-
15:40
-
15:37
-
15:31
-
15:28
-
15:13