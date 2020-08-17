Алан Дзагоев получил травму мышцы задней поверхности бедра

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев прошёл медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1), сообщает пресс-служба клуба.

По результатам МРТ у футболиста диагностировано повреждение мышцы задней поверхности бедра. О сроках возвращения хавбека в общую группу будет сообщено дополнительно.

30-летний Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги (два — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча.

ЦСКА, набрав в двух турах шесть очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре московский клуб сыграет с «Зенитом». Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 20:00 мск.