Алан Дзагоев получил травму мышцы задней поверхности бедра

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев прошёл медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1), сообщает пресс-служба клуба.
По результатам МРТ у футболиста диагностировано повреждение мышцы задней поверхности бедра. О сроках возвращения хавбека в общую группу будет сообщено дополнительно.
30-летний Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги (два — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча.
ЦСКА, набрав в двух турах шесть очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре московский клуб сыграет с «Зенитом». Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 20:00 мск.
- 17 августа 2020
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