«Краснодар» объявил о продлении контракта с Вандерсоном

Пресс-служба «Краснодара» на официальном сайте клуба объявила о продлении контракта с бразильским полузащитником Вандерсоном Масиэлом.
Новое соглашение между краснодарским клубом и футболистом будет действовать до лета 2024 года. Прежний контракт истекал летом 2022 года.
Вандерсон перешёл в «Краснодар» летом 2017 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 8 млн. За три года в «Краснодаре» бразильский вингер провёл 103 матча, в которых забил 13 голов и отдал 14 результативных передач.
«Краснодар», набрав в двух турах три очка, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч «быки» проведут 18 августа с тульским «Арсеналом». Матч состоится в Краснодаре на одноимённом стадионе. Начало встречи — в 20:00 мск.
- 17 августа 2020
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