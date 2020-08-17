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«Краснодар» объявил о продлении контракта с Вандерсоном

«Краснодар» объявил о продлении контракта с Вандерсоном
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Краснодара» на официальном сайте клуба объявила о продлении контракта с бразильским полузащитником Вандерсоном Масиэлом.

Новое соглашение между краснодарским клубом и футболистом будет действовать до лета 2024 года. Прежний контракт истекал летом 2022 года.

Вандерсон перешёл в «Краснодар» летом 2017 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 8 млн. За три года в «Краснодаре» бразильский вингер провёл 103 матча, в которых забил 13 голов и отдал 14 результативных передач.

«Краснодар», набрав в двух турах три очка, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч «быки» проведут 18 августа с тульским «Арсеналом». Матч состоится в Краснодаре на одноимённом стадионе. Начало встречи — в 20:00 мск.

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