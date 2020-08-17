Вагнер Лав: был готов занять место на скамейке запасных в ЦСКА

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав прокомментировал слова генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, который ранее заявил, что клуб не стал приобретать бразильца из-за того, что Лав мог быть только игроком основного состава, а не запасным.
«Думаю, Бабаев должен был рассуждать на эту тему как директор, а не как тренер. Я бы не остался на скамейке, потому что знаю свои возможности. В каких-то матчах я был бы готов занять место на скамейке запасных из-за плотного расписания, утверждённого из-за пандемии. Мы знаем, что тренеру нужны все футболисты. Я был готов играть, они знали мои условия. Моя совесть чиста. Но всё же я считаю, что он не должен был от своего имени, как директор, так говорить.
Я не хочу навязываться. Если на меня рассчитывают, я всегда доступен. Я в хорошей физической форме. Если меня не хотят видеть в ЦСКА, это тоже нормально. Меня волнуем моя собственная жизнь. Я знаю, что у меня есть потенциал и качество. Если один клуб не хочет меня, найдётся другой», — приводит слова Лава Yahoo Esportes Brazil.
- 17 августа 2020
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