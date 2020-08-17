Оби Микел, которым интересовались «Крылья Советов», перешёл в «Сток Сити»

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел перешёл в «Сток Сити», сообщается на официальном сайте английского клуба. Подробности заключения контракта не сообщаются.



В конце июня сообщалось, что «Крылья Советов» связывались с игроком и предлагали ему зарплату чуть более € 1 млн. Оби Микел отказался от предложения «Крыльев», поскольку собирался играть за бразильский «Ботафого».



Оби Микел перешёл в «Трабзонспор» в начале июля прошлого года. В марте «Трабзонспор» объявил об уходе Джона Оби Микела. До этого полгода выступал за «Мидлсбро», к которому присоединился после ухода из китайского клуба «Тяньцзинь Тэда». В азиатской команде хавбек играл с 2017 года, а на протяжении предыдущих 11 лет защищал цвета «Челси», с которым завоевал 11 трофеев. С 2005 года Джон вызывается в сборную Нигерии.