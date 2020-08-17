«Ну вот, а мы сюрприз готовили». «Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клуба
Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала фотографию аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в форме «железнодорожников».
«Ну вот, а мы сюрприз готовили», — говорится в официальном «твиттере» «Локомотива».
Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков, отвечая на вопрос об интересе «железнодорожников» к защитнику «Спартака» Николаю Рассказову, заявил, что клуб ведёт переговоры с Месси, который готов перейти в «Локо».
33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и лучшим бомбардиром в истории клуба. Ранее сообщалось, что форвард может покинуть команду из-за несогласия с действиями руководства каталонского клуба. Контракт футболиста с «Барселоной» истекает летом 2021 года.
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