«Интер» — «Шахтёр»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Сегодня, 17 августа, состоится матч 1/2 финала Лиги Европы «Интер» — «Шахтёр». Встреча пройдёт на стадионе «Эспирит-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Шахтёр».
Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. В бригаду войдут ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный судья — Уильям Коллам.
В 1/4 финала Лиги Европы миланский «Интер» обыграл леверкузенский «Байер» со счётом 2:1, а донецкий «Шахтёр» оказался сильнее «Базеля» (4:1). Победитель этого противостояния сыграет в финале турнира с «Севильей», которая накануне обыграла «Манчестер Юнайтед» (2:1).
- 17 августа 2020
-
20:20
-
20:07
-
19:58
-
19:50
-
19:45
-
19:32
-
19:21
-
19:14
-
19:00
-
19:00
-
18:49
-
18:44
-
18:38
-
18:34
-
18:25
-
18:21
-
18:18
-
18:15
-
18:06
-
17:55
-
17:52
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:26
-
17:14
-
17:13
-
17:11
-
17:04
-
16:56
-
16:50
-
16:43
-
16:24
-
16:21
-
16:08
Партнерский контент