«Интер» — «Шахтёр»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 17 августа, состоится матч 1/2 финала Лиги Европы «Интер» — «Шахтёр». Встреча пройдёт на стадионе «Эспирит-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Шахтёр».



Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. В бригаду войдут ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный судья — Уильям Коллам.



В 1/4 финала Лиги Европы миланский «Интер» обыграл леверкузенский «Байер» со счётом 2:1, а донецкий «Шахтёр» оказался сильнее «Базеля» (4:1). Победитель этого противостояния сыграет в финале турнира с «Севильей», которая накануне обыграла «Манчестер Юнайтед» (2:1).