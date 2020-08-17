«Рома» объявила о смене владельца клуба

Новым владельцем римского клуба стала The Friedkin Group, генеральным директором которой является миллиардер Дэн Фридкин.



Ранее сообщалось, что стоимость перехода «Ромы» под контроль The Friedkin Group составила € 591 млн. Джеймс Палотта был готов продать «Рому» Фридкину за € 710 млн, однако в результате пандемии коронавируса стоимость клуба, по мнению покупателя, упала до € 475 млн. При этом до вспышки инфекции в мире появлялась информация, что за «волков» Фридкин заплатит около € 800 млн.

В начале июня сообщалось, что убытки «Ромы» за девять месяцев составили € 126 млн. В минувшем сезоне команда финишировала на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А. Чемпионом страны стал «Ювентус».