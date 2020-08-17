Новиков: верим, что Моро поможет «Динамо» выйти на новый уровень

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал переход в команду хорватского полузащитника Николы Моро.
«Никола Моро — это молодой футболист с богатым опытом выступлений на самом серьёзном уровне, включая матчи Лиги чемпионов. Такие игроки нам интересны.
Никола проделывает большой объём работы на футбольном поле, хорош в единоборствах, обладает качественным поставленным ударом. Он может сыграть на двух позициях в центре полузащиты, и это плюс, мы — за универсализацию.
Только приветствуем, когда наши футболисты умеют и обороняться, и атаковать. Никола этой философии полностью соответствует. Мы рады приветствовать его в «Динамо» и верим, что он поможет нашей команде выйти на новый уровень!» — приводит слова Новикова пресс-служба клуба.
- 17 августа 2020
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