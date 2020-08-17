«Ничего плохого и не подозревали». Газизов — о проверке Еськова и Казарцева на полиграфе

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что главный арбитр матча 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василий Казарцев и VAR-ассистент Алексей Еськов успешно прошли проверку на детекторе лжи.

«Рад, что в РФС среагировали. В целом комментировать это не особо хочется. Проверка на полиграфе не выявила ничего подозрительного? Мы ничего плохого и не подозревали. Речь шла только о профессиональных качествах», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, «Спартак» в ходе матча выигрывал со счётом 2:0, но «Сочи» ушёл от поражения благодаря двум голам с пенальти. После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о снятии команды с чемпионата, но этого не произошло.