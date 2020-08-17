Хавбек киевского «Динамо» Виктор Цыганков сфотографировался у офиса «Баварии»

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, выполненную возле офиса мюнхенской «Баварии». Футболист не оставил никакой подписи в посте.
«Я что-то не знаю?» — спросил в комментариях полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич. «Это fifa fantasy», — ответил ему Цыганков.
В «Динамо» сообщили, что Цыганков отправился в Германию на диагностическое обследование.
22-летний Цыганков является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 27 матчах чемпионата Украины (21 — в основном составе), в которых стал автором 14 забитых мячей (четыре — с пенальти), отдал пять результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с украинским клубом действует до лета 2023 года. За сборную Цыганков провёл 20 матчей, в которых забил 3 гола.
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