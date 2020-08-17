«Ливерпуль» продлил контракт с Неко Уильямсом

Пресс-служба «Ливерпуля» объявила о продлении контракта с защитником Неко Уильямсом до лета 2025 года.

«Неко Уильямс подписал новый долгосрочный контракт. 19-летний футболист связывает своё будущее с чемпионами», — говорится в сообщении, опубликованном в «твиттере» мерсисайдцев.

«Рад подписать долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Я благодарен моим партнёрам по команде, семье и всему тренерскому составу», — написал Уильямс в своём «твиттере».

Уильямс является воспитанником «Ливерпуля». В минувшем сезоне защитник принял участие в шести матчах английской Премьер-лиги (три — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился, а также получил одну жёлтую карточку. Уильямс провёл 17 матчей за юношескую сборную Уэльса U19 и забил 3 гола.