«Барселона» не будет проводить досрочные президентские выборы

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что клуб не будет проводить досрочные президентские выборы.

Выборы состоятся 15 марта 2021 года. Совет директоров «Барселоны» посчитал, что в данный момент нет необходимости в досрочных выборах, учитывая, что новый сезон в Примере начнётся 12 сентября 2020 года. Таким образом, нынешний состав совета директоров «Барселоны» будет нести ответственность за финансовый период-2020/2021.

Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» настаивают на досрочных президентских выборах, так как недовольны работой нынешнего главы клуба Хосепа Бартомеу.

Напомним, в нынешнем сезоне «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании, не сумела выиграть национальный Кубок, а в 1/4 финала Лиги Европы проиграла «Баварии» (2:8).