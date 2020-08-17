«Барселона» объявила о предстоящей реструктуризации команды
Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что в ближайшее время будет проведена реструктуризация команды.
«Совет директоров принял решение, что Энрике Сетьен больше не является главным тренером команды. Это первое решение в рамках реструктуризации основной команды, которая будет согласована между техническим секретарём и новым тренером, о чём будет объявлено в ближайшие дни», — говорится в заявлении.
Напомним, «Барселона» со счётом 2:8 проиграла «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира. Впервые с 1946 года «Барселона» пропустила восемь голов в одном матче. В чемпионате Испании каталонский клуб финишировал на втором месте, отстав от «Реала» на пять очков. В Кубке Испании каталонцы в 1/4 финала проиграли «Атлетику» (0:1).
«Барселона» не будет проводить досрочные президентские выборы
- 17 августа 2020
-
23:18
-
23:06
-
22:54
-
22:39
-
22:32
-
22:22
-
22:02
-
21:49
-
21:42
-
21:29
-
21:25
-
21:04
-
21:01
-
20:55
-
20:43
-
20:24
-
20:20
-
20:07
-
19:58
-
19:50
-
19:45
-
19:32
-
19:21
-
19:14
-
19:00
-
19:00
-
18:49
-
18:44
-
18:38
-
18:34
-
18:25
-
18:21
-
18:18
-
18:15
-
18:06
Партнерский контент